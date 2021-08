Incendio a Campomarino Lido | treni Pescara-Foggia bloccati fino alle undici di sera Nella località molisana numerosi turisti pugliesi fra i quattrocento evacuati

Advertising

emergenzavvf : ?? #Incendio boschivo a Campomarino Lido, evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicin… - TgrRaiMolise : Ultim'ora: incendi. Ancora fiamme sulla statale 16 adriatica. Nel video si vedono il fumo e le fiamme che lambiscon… - MediasetTgcom24 : Molise, vasto incendio a Campomarino: 500 sfollati #campomarino - franconemarisa : RT @emergenzavvf: ?? #Incendio boschivo a Campomarino Lido, evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicinanze.… - ForestEsq : RT @emergenzavvf: ?? #Incendio boschivo a Campomarino Lido, evacuate oltre 400 persone tra alberghi, campeggi e abitazioni nelle vicinanze.… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Campomarino

Molise Sono 500 gli sfollati aLido, in Molise, a causa di un vastodi vegetazione divampato oggi pomeriggio. I focolai hanno lambito l'abitato creando problemi alle famiglie che,...Sono 500 gli sfollati aLido, in Molise, a causa di un vastodi vegetazione divampato oggi pomeriggio. I focolai hanno lambito l'abitato creando problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno ...– Continua l’emergenza incendi in Basso Molise, un grosso incendio divampa tra il Lido e il paese. Temperature altissime, forte vento caldo e di nuovo le fiamme che avvolgono Campomarino. Esattamente ...Grande paura tra i bagnanti, in zona anche molti residenti della provincia di Foggia. Ancora fiamme a Campomarino, altissime sulle colline di macchia mediterranea. All’altezza della Statale 16 ma mina ...