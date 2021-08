In questo foto era solo una bambina: adesso sta per cominciare la sua avventura al Gf Vip (Di lunedì 9 agosto 2021) Riconoscete chi è ritratta in questa foto? Qui era solo una bambina, ma adesso sta per approdare nel reality show del GF VIP Avete capito chi è questa bambina nella foto? questo ritratto è di molti anni fa. La protagonista della foto qui era piccola, ma adesso è una donna in carriera e presto approderà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 9 agosto 2021) Riconoscete chi è ritratta in questa? Qui erauna, masta per approdare nel reality show del GF VIP Avete capito chi è questanellaritratto è di molti anni fa. La protagonista dellaqui era piccola, maè una donna in carriera e presto approderà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

CB_Ignoranza : La fine di un'era. La foto dell'anno. Uno dei giorni più tristi di questo sport. ?????? #Messi - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) la foto di Seid Vesin, che si è tolto la vita a 20 anni schiacciato da un… - ContrastiErmes : @FierGobbo Sono della Roma ma sono d'accordo con te in questo caso, è una stronzata da parte di gente che continua… - cuggycalabro : @OfficialTozzi Disastro nucleare di Fukushima oppure disastro della politica degli ultimi 50 anni? Stessa cosa! Fo… - springtre28 : Prelemine tossiche che mi avete attaccato come un branco di cani con una sola preda, non avete capito con chi avete… -