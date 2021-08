Il paese dove sono i “sì vax” a scendere in piazza perché il vaccino lo fanno solo ai ricchi | VIDEO (Di lunedì 9 agosto 2021) In Italia (e non solo) si è prima scesi in piazza contro le chiusure, poi contro il Green Pass per scongiurare le chiusure ammiccando all’universo no vax. Dall’altra parte del Mondo, invece, si scende in piazza per protestare contro l’impossibilità di accedere alla campagna di immunizzazione, perché il vaccino viene riservato solamente ai cittadini più facoltosi. È con questo spiriti che, nelle scorse ore, i sì vax Thailandia hanno invaso le strade delle varie città. In Thailandia manifestazioni si-vax, migliaia di persone scendono in piazza perché i vaccini ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) In Italia (e non) si è prima scesi incontro le chiusure, poi contro il Green Pass per scongiurare le chiusure ammiccando all’universo no vax. Dall’altra parte del Mondo, invece, si scende inper protestare contro l’impossibilità di accedere alla campagna di immunizzazione,ilviene riservato solamente ai cittadini più facoltosi. È con questo spiriti che, nelle scorse ore, i sì vax Thailandia hanno invaso le strade delle varie città. In Thailandia manifestazioni si-vax, migliaia di persone scendono ini vaccini ...

