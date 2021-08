Il nuovo Covid-test salivare pronto in un'ora. "Costa 15 euro, è preciso come i molecolari" (Di lunedì 9 agosto 2021) Facile da usare, fornisce risultati che possono essere letti da una app. Ha identificato i pazienti positivi nel 96% dei casi e quelli sani nel 95% Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 agosto 2021) Facile da usare, fornisce risultati che possono essere letti da una app. Ha identificato i pazienti positivi nel 96% dei casi e quelli sani nel 95%

Advertising

mentinfuga : Pandemia da Covid-19: terza dose, nuove varianti e nuovo vaccino. - - Heather66937673 : In risposta ai singoli politici statunitensi che continuano a utilizzare la questione della tracciabilità del nuovo… - FrancoMusiani : RT @giusyoni: Chiedo a qualche medico vero o biologo che è su twitter: leggo della modella rumena di Bologna: aveva fatto covid un anno fa… - BiribissiBlog : #Covid, #Israele sotto #shock per l’inefficacia del #vaccino: nuovo record di #contagi, e il 68% dei ricoverati è… - Enrico22552955 : @EttoreGiuliano @GeMa7799 Agiscono secondo un ordine di confusione/armonia, approfittano delle crisi per imporre u… -