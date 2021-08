Il misterioso mondo di Audrey Tautou, che spegne 45 candeline (Di lunedì 9 agosto 2021) Ci sono ruoli che segnano per sempre la carriera di un attore. È il caso di Audrey Tautou, che oggi raggiunge il traguardo dei 45 anni. Nonostante abbia recitato in oltre trenta film tra kolossal e pellicole d’autore, abbia interpretato sul grande schermo Coco Chanel, sia stata la testimonial di Chanel N. 5, per tutti rimane «Amélie». Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet, che ha compiuto da poco vent’anni, ha dato il successo mondiale all’attrice francese ma allo stesso tempo l’ha come ingabbiata, fissandola nell’immaginario collettivo come Amélie. Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Ci sono ruoli che segnano per sempre la carriera di un attore. È il caso di Audrey Tautou, che oggi raggiunge il traguardo dei 45 anni. Nonostante abbia recitato in oltre trenta film tra kolossal e pellicole d’autore, abbia interpretato sul grande schermo Coco Chanel, sia stata la testimonial di Chanel N. 5, per tutti rimane «Amélie». Il favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet, che ha compiuto da poco vent’anni, ha dato il successo mondiale all’attrice francese ma allo stesso tempo l’ha come ingabbiata, fissandola nell’immaginario collettivo come Amélie.

Advertising

GianniRoberto1 : #Etna mi ha sempre affascinato ? Misterioso e inesplorato, infatti i scienziati hanno potuto studiarlo al 5% l'ombe… - MissDarcy60 : RT @mittdolcino: Messi molla il Barcellona e.... vola in Italia? A Milano? Si ma non per amore del calcio, solo per approfittare della legg… - Sercit1 : RT @mittdolcino: Messi molla il Barcellona e.... vola in Italia? A Milano? Si ma non per amore del calcio, solo per approfittare della legg… - mittdolcino : Messi molla il Barcellona e.... vola in Italia? A Milano? Si ma non per amore del calcio, solo per approfittare del… - tbuccico69 : RT @RiganteLeonardo: Sul profilo Instagram di Vergonia, i difensori grillini della sindaca che tutto il mondo ci invidia (ci aveva visto be… -