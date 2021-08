Il leghista che esulta perché l’atleta che ha danzato sulle note di “Bella Ciao” è arrivata quarta

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 9 agosto 2021) Provare a far ridere il proprio pubblico, nonostante di mestiere faccia il politico e non il comico social. Farlo sbagliando tutto quel che si potrebbe sbagliare. Il tutto risponde a un nome ben noto, soprattutto parlando di “polemiche sterili”: Max Bastoni. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un consigliere della Lega al Comune di Milano che già in passato è salito agli onori della cronaca per alcune prese di posizioni su fatti completamente deconstestualizzati (come mantra del Carroccio). E ora irride sui socialrussa che haa Tokyo 2020di “”, ...