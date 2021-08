“I cani del nulla” e l’irritante gnagnera romana dell’esordio (Di lunedì 9 agosto 2021) Ho scritto in tempi non sospetti che Emanuele Trevi è il miglior scrittore italiano della sua generazione – e ne sono convinto. Pure il primo incontro con un suo libro non era stato felice: la Prova del Trenta (in quel caso cinquanta – le pagine lette seduto comodo in libreria) aveva dato responso negativo più rabbia, e rammarico. Il libro in questione è “I cani del nulla”, che ora Stile Libero (Einaudi) ripubblica con tonante fascetta nel giallo segnaletico del dorso dei libri della Casa, tanto molesto da obbligare all’infilo al contrario nella libreria deputata. La nuova edizione presenta anche una introduzione di Sandro Veronesi, molto partecipe, e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021) Ho scritto in tempi non sospetti che Emanuele Trevi è il miglior scrittore italiano della sua generazione – e ne sono convinto. Pure il primo incontro con un suo libro non era stato felice: la Prova del Trenta (in quel caso cinquanta – le pagine lette seduto comodo in libreria) aveva dato responso negativo più rabbia, e rammarico. Il libro in questione è “Idel”, che ora Stile Libero (Einaudi) ripubblica con tonante fascetta nel giallo segnaletico del dorso dei libri della Casa, tanto molesto da obbligare all’infilo al contrario nella libreria deputata. La nuova edizione presenta anche una introduzione di Sandro Veronesi, molto partecipe, e ...

Advertising

matteosalvinimi : Chi li abbandona o fa loro del male è una BESTIA. Grazie a Valle Grande Cani e Gatti ( - zaynxmvsic : - testa, siccome mi ero appena svegliata e, non solo ero già in piedi, ma ero anche in strada, in camicia da notte,… - zaynxmvsic : - di casa o, a detta di mio padre, degli zombie. Comunque, abbiamo fatto svegliare tutti i cani del vicinato che, v… - loujsxbrave : @cvgvalentina idea: distrai i cani dandogli del cibo tipo un osso così ci mettono un po’ per masticarlo e intanto f… - cheesegender : RT @Nyav19: Ragazza molto bella su Facebook posta foto con il suo cane in un gruppo dedicato ai cani. Risposta del maschio bianco etero: Ma… -