I 120 anni dell'hotel Cristallo (e gli altri motivi per riscoprire Cortina quest'estate)

(Di lunedì 9 agosto 2021) La «Regina delle Dolomiti» c’è. Nonostante lo stop forzato prima e i ritmi ancora ridotti a causa della pandemia, tra quei (bellissimi) monti rosati Cortina resta un luogo magico. D’inverno come d’estate. E in questo momento (se possibile), lo è ancora di più. I motivi per tornare (o per scoprirla la prima volta) all’ombra delle Tofane non si contano: c’è la voglia di ritrovare – grazie anche al mix salute, relax, sport e buon cibo – quell’equilibrio minato da un lungo periodo di incertezze; ci sono le Olimpiadi Milano-Cortina che si avvicinano, portando con sé una ventata di mai così gradito ottimismo; c’è uno dei suoi luoghi storici che festeggia un anniversario importante: i 120 anni dell’hotel Cristallo.