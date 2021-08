Green pass 'tarocchi' in vendita sui social: maxi - blitz della polizia (Di lunedì 9 agosto 2021) Perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di falsi certificati: ecco come venivano attratti i ... Leggi su today (Di lunedì 9 agosto 2021) Perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabilidi falsi certificati: ecco come venivano attratti i ...

Advertising

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - gano49 : RT @poliziadistato: Commercio online di falsi #greenpass #COVID19 #Poliziapostale sta eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti di… - 1950_anna : RT @borghi_claudio: Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass -