Green Pass, i nodi da sciogliere: scuola, mense e lavoro (Di lunedì 9 agosto 2021) Landini, invitiamo a vaccinarsi ma no a logiche punitive. I presidi chiedono 8mila assunzioni per le segreterie delle scuole Leggi su rainews (Di lunedì 9 agosto 2021) Landini, invitiamo a vaccinarsi ma no a logiche punitive. I presidi chiedono 8mila assunzioni per le segreterie delle scuole

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass, Ciciliano (Cts): 'Le prossime chiusure dovranno essere solo per i non vaccinati' Eventuali chiusure, dovranno essere ristrette solo a chi non avrà il Green pass , altrimenti la stragrande maggioranza degli italiani che si è vaccinata non capirebbe perché deve continuare a ...

Green pass: ecco le nuove regole in due step Tutto è partito con le nuove regole, ma con la firma del nuovo decreto arrivano anche quelle che prenderanno il via a settembre. Ma cosa cambia, e quando? DAL 6 AGOSTO " Il Green pass è dal 6 agosto scorso obbligatorio per l'accesso ai ristoranti al chiuso e per le consumazioni al tavolo anche nei bar. I gestori, secondo il decreto, saranno "tenuti a verificare che l'...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Olgiate ritrova la Festa della Terza Età Serviranno la prenotazione e il green pass, ma la tradizionale festa per gli over 65 è quest'anno un'occasione bella per ritrovare la socialità in un contesto sicuro e sereno. L'appuntamento è per ...

Green pass falsi venduti online, blitz della polizia: perquisiti 32 amministratori di canali Telegram Si chiama "Fake Pass" l'operazione di contrasto al commercio online di falsi Green pass messa in atto dalla Polizia di Stato. Gli utenti venivano attratti con messaggi ...

