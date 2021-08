Green pass falsi, 4 indagati. Sequestrati 32 canali Telegram (Di lunedì 9 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone, tra cui due minori, risultano indagate nell'ambito dell'operazione “Fake pass” condotta dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni, con il coordinamento delle Procure di Roma, Milano e dei minorenni di Bari. Sarebbero i gestori di diversi canali Telegram specializzati nell'offerta illegale di Green pass Covid-19 falsi: per loro l'accusa è di truffa e falso. Le indagini sono scaturite da un capillare monitoraggio di internet, attraverso il quale gli specialisti della Polizia postale – tramite complesse analisi tecniche e finanziarie della block ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone, tra cui due minori, risultano indagate nell'ambito dell'operazione “Fake” condotta dal Servizio polizia postale e delle comunicazioni, con il coordinamento delle Procure di Roma, Milano e dei minorenni di Bari. Sarebbero i gestori di diversispecializzati nell'offerta illegale diCovid-19: per loro l'accusa è di truffa e falso. Le indagini sono scaturite da un capillare monitoraggio di internet, attraverso il quale gli specialisti della Polizia postale – tramite complesse analisi tecniche e finanziarie della block ...

