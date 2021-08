Green pass attivo nelle mense aziendali, molte imprese chiudono il servizio (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante delta domina ormai su tutto il territorio e la campagna vaccinale, complici anche le vacanze estive, ha subito un forte rallentamento. Il governo, intanto, ha deciso di estendere l’obbligo del Green pass anche ad altre attività. Da oggi – si legge su Repubblica – scatterà nelle mense aziendali e molti imprenditori minacciano già di sospendere il servizio. “Non si capisce la ratio della norma: sto col mio collega in stanza, ma non ci posso andare in mensa». Andrea Laguardia, responsabile del settore ristorazione di Legacoop è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante delta domina ormai su tutto il territorio e la campagna vaccinale, complici anche le vacanze estive, ha subito un forte rallentamento. Il governo, intanto, ha deciso di estendere l’obbligo delanche ad altre attività. Da oggi – si legge su Repubblica – scatteràe molti imprenditori minacciano già di sospendere il. “Non si capisce la ratio della norma: sto col mio collega in stanza, ma non ci posso andare in mensa». Andrea Laguardia, responsabile del settore ristorazione di Legacoop è ...

Advertising

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - Michela31157608 : RT @GinoGinopinto64: @azangrillo Si ma anche mettere divieti agli ospedali a chi non è munito di Green pass è da dittatura vera e propria.… - MauriWlj : RT @borghi_claudio: Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass -