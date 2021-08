Grecia | settimo giorno di incendi a Evia | evacuazioni nella notte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grecia settimo

Gazzetta del Sud

Vigili del fuoco al lavoro per ilgiorno consecutivo a Evia, seconda più grande isola greca, a nord - est di Atene, dove le ... Incendi, apocalisse in: 1000 evacuati col traghetto dall'...Loro stavano giocando per ilposto, mentre lacon la quale avevamo pareggiato e gli Stati Uniti, giocavano per le medaglie. I conti non tornano. Troppe partite giocate male e riprese ...Vigili del fuoco al lavoro per il settimo giorno consecutivo a Evia, seconda più grande isola greca, a nord-est di Atene, dove le fiamme hanno circondato diverse città mentre continuano le evacuazioni ...Perkovic non ne approfitta ed allora Di Fulvio segna il rigore decisivo e consegna il settimo posto all’Italia. Azzurri ancora in vantaggio 12-11 dopo la terza frazione, ma i montenegrini impattano su ...