Grande Fratello, un'ex gieffina confessa: "Se lo rifarei? Solo per condurlo!"

Francesca De André è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste del Grande Fratello 16. Durante il reality di Canale 5, la giovane non si è per nulla risparmiata, anzi. Si è messa a nudo a 360 gradi, con punti di forza e debolezze. L'opinionista di Barbara D'Urso, in una recente intervista rilasciata a BlogTivvu.com, non ha nascosto che le farebbe piacere vivere quell'esperienza, ma da un'altra prospettiva: Grande Fratello e L'Isola dei Famosi? Diciamo che essendo tutti grandi programmi, dico che mi piacerebbe condurli tutti. In merito al ruolo di concorrente, invece ci rifletterebbe su bene.

