Governo di Minsk: UE minaccia nuove sanzioni (Di lunedì 9 agosto 2021) L’Unione Europa ha minacciato l’introduzione di nuove sanzioni nei confronti del Governo di Minsk. A seguito di alcune proteste di esuli bielorussi a Kiev, inoltre, Bruxelles ha richiesto il rilascio di ben 600 prigionieri politici, sperando nell’avvio di una transizione democratica. I manifestanti non credono però che il regime di Aleksandr Lukashenko permetta un processo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 9 agosto 2021) L’Unione Europa hato l’introduzione dinei confronti deldi. A seguito di alcune proteste di esuli bielorussi a Kiev, inoltre, Bruxelles ha richiesto il rilascio di ben 600 prigionieri politici, sperando nell’avvio di una transizione democratica. I manifestanti non credono però che il regime di Aleksandr Lukashenko permetta un processo

Advertising

Piu_Europa : Ieri Kristina #Timanovskaya che stava per essere rimpatriata da #Tokyo per critiche Governo #Minsk; oggi morte atti… - Billa42_ : Governo di Minsk: UE minaccia nuove sanzioni - Nonnadinano : RT @e_guarducci: ???? #Belarus Il governo iracheno ha finalmente deciso di sospendere i voli diretti a #Minsk, per interrompere il traffico… - Wleimmersioni : RT @e_guarducci: ???? #Belarus Il governo iracheno ha finalmente deciso di sospendere i voli diretti a #Minsk, per interrompere il traffico… - Etya73 : RT @e_guarducci: ???? #Belarus Il governo iracheno ha finalmente deciso di sospendere i voli diretti a #Minsk, per interrompere il traffico… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Minsk BIELORUSSIA: IL SILENZIO DELLA DISPERAZIONE Si spera, ovviamente, che cambi il governo e si possa ricostruire il paese[14]. Un atteggiamento popolare fissato nella pellicola del film "MINSK", che mostra gli eventi dell'anno scorso dal punto di ...

SPY FINANZA/ Il vero quadro sull'autunno dietro le 'feste' sul Pil ...di dipendenti in smart working e l'accelerazione sulla cybersecurity messa in campo dal Governo, ...dissidenti impiccati in parchi di Kiev e scene da balseros olimpici a Tokyo contro il regime di Minsk. ...

Lettere di incoraggiamento e di resistenza Linkiesta.it Migrazioni Bielorussia: Polonia e Lituania chiedono aiuto a Bruxelles I governi di Polonia e Lituania hanno chiesto aiuto agli Stati membri dell'Unione Europea per la situazioe delle migrazioni dalla Bielorussia.

Inside MinskIn Bielorussia è stato costruito un campo di prigionia per i dissidenti politici Secondo la Cnn, un’area vicino alla capitale bielorussa Minsknella sarebbe stata attrezzata per rinchiudere gli oppositori di Lukashenko. Nel frattempo aumentano anche le preoccupazioni per un’altra o ...

Si spera, ovviamente, che cambi ile si possa ricostruire il paese[14]. Un atteggiamento popolare fissato nella pellicola del film "", che mostra gli eventi dell'anno scorso dal punto di ......di dipendenti in smart working e l'accelerazione sulla cybersecurity messa in campo dal, ...dissidenti impiccati in parchi di Kiev e scene da balseros olimpici a Tokyo contro il regime di. ...I governi di Polonia e Lituania hanno chiesto aiuto agli Stati membri dell'Unione Europea per la situazioe delle migrazioni dalla Bielorussia.Secondo la Cnn, un’area vicino alla capitale bielorussa Minsknella sarebbe stata attrezzata per rinchiudere gli oppositori di Lukashenko. Nel frattempo aumentano anche le preoccupazioni per un’altra o ...