Giappone: Nagasaki ricorda la bomba atomica 76 anni dopo

La città Giapponese di Nagasaki ha commemorato il 76/o anniversario del lancio della bomba atomica statunitense che la rase al suolo con una sobria cerimonia durante la quale il sindaco ha chiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone Nagasaki Giappone: Nagasaki ricorda la bomba atomica 76 anni dopo Tuttavia il Giappone non ha firmato l'ultimo accordo per la proibizione degli arsenali atomici ... e la società civile deve spingerli in questa direzione", ha detto il sindaco di Nagasaki, Tomihisa ...

Giappone, dalle ferite del nucleare alla grande attesa per le Paralimpiadi Andrea De Angelis - Città del Vaticano Per il Giappone questo lunedì 9 agosto è un giorno decisamente particolare. Da tre quarti di secolo si ricorda il bombardamento nucleare di Nagasaki, avvenuto a tre giorni di distanza da quello di Hiroshima. ...

Giappone: Nagasaki ricorda la bomba atomica 76 anni dopo ANSA Nuova Europa Giappone, Nagasaki: a 4 giorni da Hiroshima, commemorazione vittime Bomba A del 1945 I presenti hanno recitato una preghiera per le vittime della Bomba A, denominata "Fat Man", caduta su Nagasaki il 9 Agosto 1945 alle 11:02.

Nagasaki ricorda la bomba atomica 76 anni dopo Il tragico attacco da parte degli Usa è stato ricordato con una sobria cerimonia durante la quale il sindaco ha chiesto alla comunità globale un nuovo trattato per una moratoria nucleare definitiva. " ...

