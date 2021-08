Germania, cresce il surplus della bilancia commerciale a giugno (Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – Aumenta oltre le attese l’export tedesco a giugno e l’avanzo commerciale corretto dagli effetti del calendario è salito a 13,6 miliardi di euro rispetto ai 12,8 miliardi di maggio (dato rivisto da 12,6 miliardi) e ai 13,4 miliardi stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dell’1,3% su base mensile (+0,4% a maggio), risultando sopra il consensus (+0,4%), mentre le importazioni si sono attestate a +0,6% dopo il +3,4% del mese precedente e contro lo 0,5% stimato. Parallelamente, il surplus delle partite correnti a giugno, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – Aumenta oltre le attese l’export tedesco ae l’avanzocorretto dagli effetti del calendario è salito a 13,6 miliardi di euro rispetto ai 12,8 miliardi di maggio (dato rivisto da 12,6 miliardi) e ai 13,4 miliardi stimati dagli analisti. Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dell’1,3% su base mensile (+0,4% a maggio), risultando sopra il consensus (+0,4%), mentre le importazioni si sono attestate a +0,6% dopo il +3,4% del mese precedente e contro lo 0,5% stimato. Parallelamente, ildelle partite correnti a, ...

