Gasparri: «Draghi, sveglia. Non votiamo la fiducia al Governo per riempire il Paese di clandestini» (Di lunedì 9 agosto 2021) «Vorrei invitare il presidente Draghi a una riflessione sui gravissimi fatti di Trapani e Pozzallo. Hanno consentito a dei provocatori di presunte Ong di sbarcare in Italia centinaia di clandestini volutamente imbarcati nel Mediterraneo. E su quanto è avvenuto a Marotta di Mondolfo nei pressi di Fano. Sono due situazioni diverse». Ad affermarlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Da un lato, però, c’è la resa totale dello Stato e del Governo». Peraltro, un Governo «che noi appoggiamo ma non certo per riempire l’Italia di clandestini. Dall’altro c’è stata una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 agosto 2021) «Vorrei invitare il presidentea una riflessione sui gravissimi fatti di Trapani e Pozzallo. Hanno consentito a dei provocatori di presunte Ong di sbarcare in Italia centinaia divolutamente imbarcati nel Mediterraneo. E su quanto è avvenuto a Marotta di Mondolfo nei pressi di Fano. Sono due situazioni diverse». Ad affermarlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio. «Da un lato, però, c’è la resa totale dello Stato e del». Peraltro, un«che noi appoggiamo ma non certo perl’Italia di. Dall’altro c’è stata una ...

Advertising

gasparripdl : RT @SecolodItalia1: Gasparri: «Draghi, sveglia. Non votiamo la fiducia al Governo per riempire il Paese di clandestini» - SecolodItalia1 : Gasparri: «Draghi, sveglia. Non votiamo la fiducia al Governo per riempire il Paese di clandestini»… - compare_toto : RT @ArturoP66023286: Maurizio Gasparri le canta a Mario Draghi: “Non diamo la fiducia al governo per farci riempire di clandestini” - Il Te… - LuigiIvanV : RT @ArturoP66023286: Maurizio Gasparri le canta a Mario Draghi: “Non diamo la fiducia al governo per farci riempire di clandestini” - Il Te… - Gaiagioialiber1 : RT @ArturoP66023286: Maurizio Gasparri le canta a Mario Draghi: “Non diamo la fiducia al governo per farci riempire di clandestini” - Il Te… -