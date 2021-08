(Di lunedì 9 agosto 2021) «Da lunedì inizierà un importante cantiere disu vialungo il tratto dove Acea Ato 2 ha posizionato una nuova condotta idrica sostituendo la vecchia che creava frequentemente rotture idriche, e stradali. Il tratto susarà eseguito fino al centro abitato, escludendo il tratto finale che rientra nei prossimi interventi di allargamento della strada, fino all’area di cantiere legato al porto commerciale, Inoltre, abbiamo stabilito con i tecnici di estendere l’intervento di ripristino anche ai tratti stradali delche ne hanno necessità, come via ...

CorriereCitta : Fiumicino, quartiere Pesce Luna: in corso i lavori di riasfaltatura - ilfaroonline : Fiumicino, Caroccia: “In corso i lavori di riasfaltatura nel quartiere di Pesce Luna” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino quartiere

Il Corriere della Città

... a. - -...maggio a, da quel giorno vive a Casa don Gioia, un appartamento all'interno del Centro Giovanni Paolo II, dove si trova il Centro di Ascolto Caritas, in via Podesti, nell'antico...L'Assessore ai Lavori Pubblici: "Si tratta di interventi che eseguiamo in collaborazione con la struttura tecnica di Acea Ato 2" ...Tre anni fa questa rubrica dedicata alla gente di Roma esordì con la storia di Andrea Gandini, il giovanissimo autore delle sculture sui tronchi d’albero comparse ovunque ...