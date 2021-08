Fiorentina | obiettivo Vlahovic | blindarlo per sognare

(Di lunedì 9 agosto 2021) Nelle scorse ore è arrivato a Firenze il procuratore di, Darko Ristic, per discutere del contratto del serbo. Il club offre 3 milioni a stagione, il prolungamento di contratto fino al 2025 e c’è l’idea di inserire una clausola rescissoria. Il ruolo deciso è proprio della clausola, che dovrebbe ammontare, come riporta Tuttomercatoweb intorno ai 70 milioni di euro. Da valutare attentamente è quando farla scattare: al momento della firma o dalla prossima sessione estiva? Con il mercato degli ultimi giorni si pensa a non ritrovarsi all’ultimo momento nella ricerca sfrenata di un sostituto del serbo. LEGGI ANCHE: VIDEO Messi incontra i tifosi per l’ultima ...

Dusan Vlahovic è un calciatore della Fiorentina che ha mostrato prestazioni e tanti gol: la strategie del club e la proposta di rinnovo.
La Fiorentina continua la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia di venerdì sera contro il Cosenza. Quest'oggi è prevista una nuova sessione di allenamenti ...