Etna, nuova eruzione: boati sentiti a chilometri di distanza (Di lunedì 9 agosto 2021) nuova eruzione dell'Etna. Dalla scorsa notte boati ed esplosioni si susseguono e si sentono a chilometri di distanza. Dopo cinque giorni di tregua tornano a piovere pietre e cenere sui vicini centri abitati. Intorno alle 4.30 le telecamere dell'Ingv Osservatorio Etneo hanno registrato un nuovo trabocco lavico del cratere di Sud-Est accompagnato da una colonna di cenere e da forti boati fino alle 6 del mattino che hanno risvegliato gli abitanti dei Comuni dell'hinterland di Catania. "L'abbiamo sentita bene stamattina, la voce dell'Etna, abbiamo sentito le ...

