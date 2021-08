Eruzione Etna | boati ed esplosioni

(Di lunedì 9 agosto 2021) Nuovadell’, conedche si odono dalla notte scorsa a chilometri di distanza, e che hanno svegliato gli abitanti dei comuni dell’hinterland di Catania. La cenere del vulcano è tornata a cadere sui centri abitati dopo 5 giorni di tregua.Registrato un nuovo trabocco lavico del cratere di Sud-Est accompagnato da una colonna di cenere. La società Sac, che gestisce l’aeroporto Fontanarossa di Catania, fa sapere che sono “possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa”. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Nuova eruzione del vulcano Etna nel corso della notte. L'attività eruttiva è seguita da forti boati, e un'ampia colata sul versante est si riversa sulla valle del Bove. Nelle immagini, la colata vista dalle ... PALERMO - Nuova eruzione dell'Etna nella notte. Protagonista il cratere di Sud-Est, con la creazione di un primo flusso lavico nella Valle del ... Dalla notte scorsa boati ed esplosioni si sentono a molti chilometri di distanza, possibili ritardi per i voli.