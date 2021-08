È fondamentale intervenire subito quando c'è sospetto di violenza domestica, per abbassare quanto prima la tensione all'interno delle famiglie (Di lunedì 9 agosto 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra aprile e giugno ci sono stati 31 delitti in famiglia. In media uno ogni tre giorni. Mariti che uccidono le mogli, figli che uccidono i genitori. Poco importa se il dato sia in aumento o meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato che allarma è la violenza che si genera all’interno dei nuclei familiari. L’analisi dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia guidata da Massimo Lattanzi analizza i dati e si sofferma proprio su questo aspetto. Con una conclusione che inquieta. La statistica dice che in questo trimestre «la maggioranza di presunti autori o rei confessi è ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 agosto 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Tra aprile e giugno ci sono stati 31 delitti in famiglia. In media uno ogni tre giorni. Mariti che uccidono le mogli, figli che uccidono i genitori. Poco importa se il dato sia in aumento o meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato che allarma è lache si genera all’dei nuclei familiari. L’analisi dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia guidata da Massimo Lattanzi analizza i dati e si sofferma proprio su questo aspetto. Con una conclusione che inquieta. La statistica dice che in questo trimestre «la maggioranza di presunti autori o rei confessi è ...

