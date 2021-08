Duilio Paolino: "I miei operai no vax restino a casa: li pago lo stesso. Uno mi ha detto che sono nazista" (Di lunedì 9 agosto 2021) “operai no vax a casa, stipendio garantito ma non posso rischiare. Non andrò in rovina per questo, avere un focolaio in fabbrica sarebbe molto peggio. Spero che arrivino delle regole chiare”. A parlare sulle pagine di Repubblicaè Duilio Paolino, proprietario di un’azienda di macchinari agricoli a Cuneo. L’imprenditore ha racconta di avere 64 dipendenti e di aver preso la decisione quando ha capito che in fabbrica c’era malumore per 2 non vaccinati. “Quando torneranno dalle ferie spiegherò loro che o si vaccinano, o passano a mansioni lontano dai colleghi o stanno a casa e li pago lo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) “no vax a, stipendio garantito ma non posso rischiare. Non andrò in rovina per questo, avere un focolaio in fabbrica sarebbe molto peggio. Spero che arrivino delle regole chiare”. A parlare sulle pagine di Repubblicaè, proprietario di un’azienda di macchinari agricoli a Cuneo. L’imprenditore ha racconta di avere 64 dipendenti e di aver preso la decisione quando ha capito che in fabbrica c’era malumore per 2 non vaccinati. “Quando torneranno dalle ferie spiegherò loro che o si vaccinano, o passano a mansioni lontano dai colleghi o stanno ae lilo ...

