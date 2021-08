Doppia Truffa del Green Pass: Volevano acquistarlo falso ma sono finiti sotto ricatto, una storia sconvolgente (Di lunedì 9 agosto 2021) Alcuni utenti hanno tentato di acquistare il Green Pass falso su Telegram, ma sono rimasti vittima di una Doppia Truffa incredibile. Green Pass, scoperta frode su Telegram: i dettagli (Foto Quotidianogiuridico)Riavvolgiamo il nastro: dal 6 agosto il governo ha stabilito l’obbligo di mostrare il certificato verde per accedere ad alcuni locali ed eventi pubblici. Per poter mangiare al ristorante al chiuso, ma anche per accedere a musei, mostre, palestre e piscine sarà obbligatorio mostrarlo. Il Green Pass ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Alcuni utenti hanno tentato di acquistare ilsu Telegram, marimasti vittima di unaincredibile., scoperta frode su Telegram: i dettagli (Foto Quotidianogiuridico)Riavvolgiamo il nastro: dal 6 agosto il governo ha stabilito l’obbligo di mostrare il certificato verde per accedere ad alcuni locali ed eventi pubblici. Per poter mangiare al ristorante al chiuso, ma anche per accedere a musei, mostre, palestre e piscine sarà obbligatorio mostrarlo. Il...

Advertising

lastknight : I #GREENPASS FALSI? UNA DOPPIA FRODE! Può una truffa essere talmente bella da configurarsi come Arte? La risposta è… - VittorioPalumbo : RT @lastknight: I #GREENPASS FALSI? UNA DOPPIA FRODE! Può una truffa essere talmente bella da configurarsi come Arte? La risposta è sì, e l… - MaurizioMarzano : RT @lastknight: I #GREENPASS FALSI? UNA DOPPIA FRODE! Può una truffa essere talmente bella da configurarsi come Arte? La risposta è sì, e l… - HokenTechItalia : Green pass falsi, scatta la doppia truffa e ora i clienti rischiano la denuncia penale - _Balz_ : RT @lastknight: I #GREENPASS FALSI? UNA DOPPIA FRODE! Può una truffa essere talmente bella da configurarsi come Arte? La risposta è sì, e l… -