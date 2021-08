Dolphins – Adam Shaheen si schiera contro la NFL

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 agosto 2021) I protocolli stabiliti dalla NFL, per quanto riguarda la gestione delle infezioni da COVID-19, sono ancora più severi rispetto alla passata stagione. Ai giocatori è stato chiesto di vaccinarsi o, nel caso in cui non volessero sottoporsi al vaccino, di indossare le mascherine all’interno delle strutture di allenamento. Inoltre, in caso di un focolaio di COVID alla vigilia di una partita, la squadra che presenta giocatori positivi rischia di perdere a tavolino. Sulla questione, ha detto la sua il tight end dei Miami, che si è apertamentetole nuove norme imposte dalla ...