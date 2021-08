Doctor Who 13, solo sei episodi e un ritorno alle origini per la serie cult (Di lunedì 9 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=pNb51OwYO6M La tredicesima stagione di Doctor Who sarà più breve: solo sei episodi, seguiti dalle puntate speciali nel 2022. È la decisione presa dallo showrunner Chris Chibnall per lenire lo stress e la pressione di cast e troupe, i quali hanno dovuto adattarsi alle limitazione imposte dalla pandemia che ha reso le riprese estremamente difficoltose. Il ritorno al runtime classico della serie, oggetto di un epico reboot nel 2005 grazie al geniale sceneggiatore Russell T Davies, non è limitato alla durata bensì anche al formato. Piuttosto che ... Leggi su wired (Di lunedì 9 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=pNb51OwYO6M La tredicesima stagione diWho sarà più breve:sei, seguiti dpuntate speciali nel 2022. È la decisione presa dallo showrunner Chris Chibnall per lenire lo stress e la pressione di cast e troupe, i quali hanno dovuto adattarsilimitazione imposte dalla pandemia che ha reso le riprese estremamente difficoltose. Ilal runtime classico della, oggetto di un epico reboot nel 2005 grazie al geniale sceneggiatore Russell T Davies, non è limitato alla durata bensì anche al formato. Piuttosto che ...

Advertising

cignomascherato : Gli UCCELLI : ho trovato questo libro di quando ero piccola in casa e ovviamente l'ho usato per il twitterino ?? G… - breakthruh : ho appena finito la quarta stagione di doctor who, come si supera? - greysloanbly : @MastinMascherat mastini che mi dite di doctor who? - greysloanbly : @conigliomasche ehi hai guardato Doctor Who? - twelvesfifth : @Veritatisvis anche doctor who in realtà -