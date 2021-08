Dal 23 agosto disponibile il bonus rottamazione tv

Advertising

DiMarzio : #Cornelius dal @1913parmacalcio verso il @Trabzonspor: pronto un quadriennale - ParcoColosseo : #AgostoconAugusto Agosto, mese centrale dell’estate, che dal lontano 8 a.C. prende nome dal Princeps Augusto. Qui… - pompeii_sites : Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce duran… - tuttopuntotv : Oroscopo della settimana dal 9 al 15 agosto: Toro stanco e Bilancia positiva - MiTomorrow : Nonostante i no vax sono migliaia i milanesi che si recano negli hub per immunizzarsi dal covid ? #covid #vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto

il Resto del Carlino

Tutte vogliono sapere chi dovrà controllare da oggi, lunedì 9, gli accessi alla mensa con il ... Mettendo a rischio il futuro di 20mila lavoratori, già provati duramenteCovid, dallo smart ...Anche in questo secondo lunedì del mese ditorna l'appuntamento con il bollettino vaccini Covid , che, per mezzo dei dati diramatiGoverno, fornisce una fotografia sempre puntuale e aggiornata dell'andamento della campagna vaccinale ...Il Green pass, richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da terr ...E' di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Firenze, poco dopo le 2 della notte appena trascorsa, all'incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli. A per ...