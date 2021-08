Da Bolt al rapporto con Tortu | lo sfogo di Jacobs dopo i trionfi

(Di lunedì 9 agosto 2021) ... come dichiarato in un'intervista al 'Corriere della Sera', lo sprinter italo - texano nutre "un pizzico di paura", si è concentrata la chiacchierata cheha avuto domenica con "La Gazzetta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bolt rapporto

Virgilio Sport

Proprio sulcon il mondo esterno, quello che Marcel rivedrà nella giornata di lunedì e nei ... Uno su tutti, Usain. Il tre volte campione olimpico dei 100 metri, dopo qualche giorno di ......" rende impossibile confrontare ad esempio il velocista Jesse Ovens (1913 " 1980) con Usain(... contro i quali Federer ha unvittorie - sconfitte negativo (ha perso contro Djokovic a ...Il re dei 100 metri olimpici, atteso a Roma nella giornata di lunedì, punge: Le accuse mi scivolano addosso, mi sarei aspettato una chiamata di Usain. Filippo? Adesso sono io a tirare e qualcosa si è ...Non bastavano le insinuazioni sul doping (smentite oltretutto da diversi test), ora per Marcell Jacobs c'è un'altra polemica - in ...