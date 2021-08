Cuori: la serie di Rai1 che racconta i pionieri della cardiochirurgia (Di lunedì 9 agosto 2021) È la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina quella di Cuori, la nuova serie di Rai1 che sarà tra i primi titoli ad aprire la stagione 2021/2022 della Fiction Rai. Tra interventi mai tentati prima e subdole lotte di potere nella Torino di fine anni '60, s'intrecciano amori finiti e mai dimenticati, amicizie profonde e sentimenti travolgenti, che ha per protagonisti quattro pionieri della medicina che rivoluzionarono la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza. Ecco ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 agosto 2021) È la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina quella di, la nuovadiche sarà tra i primi titoli ad aprire la stagione 2021/2022Fiction Rai. Tra interventi mai tentati prima e subdole lotte di potere nella Torino di fine anni '60, s'intrecciano amori finiti e mai dimenticati, amicizie profonde e sentimenti travolgenti, che ha per protagonisti quattromedicina che rivoluzionarono la allora nascente, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limitiscienza. Ecco ...

Advertising

Mila18026580 : RT @beppegas000: #VentagliDiParole #PoesiaPerLaSera Vivere nella calma, credere nella vita e nei suoi veloci fotogrammi,là dove le sfumatur… - brightwin_italy : ?? Secondo premio, 'Perché siamo insieme 2 insieme La Serie' Vince il premio 'MOST HEARTED CONTENT OF THE YEAR'… - francescaaeliia : RT @Epnoveotto: La nostra campagna sta crescendo con il contributo dei vostri bei cuori. Nei prossimi episodi avremo una sorpresa per voi n… - sky11_red : RT @Mynameis__anita: Sono grata di aver iniziato questa serie per puro caso e averla continuata per scelta … sono grata di aver conosciuto… - roberta06089762 : RT @Mynameis__anita: Sono grata di aver iniziato questa serie per puro caso e averla continuata per scelta … sono grata di aver conosciuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuori serie Champion x Naruto insieme per la prima collezione di abbigliamento Il manga ha raccolto i cuori di tanti appassionati e non intorno al mondo divenendo un fenomeno ... l'opera è interamente disponibile in Italia sotto l'etichetta di Planet Manga Le due serie animate ...

The Witcher: Geralt non era parte del progetto ...nei piani iniziali del team di sviluppo non doveva essere affatto il protagonista della serie di ... regalandoci un protagonista che ha saputo fare breccia nei cuori dei giocatori, spingendone alcuni ...

Cuori: la serie di Rai1 che racconta i pionieri della cardiochirurgia Panorama Cuori: la serie di Rai1 che racconta i pionieri della cardiochirurgia Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati sono tre geniali medici delle Molinette di Torino. Tra lotte di potere, emergenze e operazioni a cuore aperto, la fiction in onda dal 19 settembre raccon ...

Sumirago, botte e sedativi per portargli via tutto: presa la banda dei finti cuori d’oro Figlio, padre e matrigna si installano a casa di un pensionato di 83 anni con la scusa di accudirlo Gli svuotano il conto e si prendono anche gli immobili. Arrestati per circonvenzione di incapace ...

Il manga ha raccolto idi tanti appassionati e non intorno al mondo divenendo un fenomeno ... l'opera è interamente disponibile in Italia sotto l'etichetta di Planet Manga Le dueanimate ......nei piani iniziali del team di sviluppo non doveva essere affatto il protagonista delladi ... regalandoci un protagonista che ha saputo fare breccia neidei giocatori, spingendone alcuni ...Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati sono tre geniali medici delle Molinette di Torino. Tra lotte di potere, emergenze e operazioni a cuore aperto, la fiction in onda dal 19 settembre raccon ...Figlio, padre e matrigna si installano a casa di un pensionato di 83 anni con la scusa di accudirlo Gli svuotano il conto e si prendono anche gli immobili. Arrestati per circonvenzione di incapace ...