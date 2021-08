Cuomo | si dimette il braccio destro Melissa DeRosa

(Di lunedì 9 agosto 2021) Si è dimessadel governatore dello stato di New York Andrewche è accusato dal procuratore generale di aver molestato sessualmente quasi una decina di donne. Il democraticoperde così uno dei suoi più fedeli aiutanti e una cara amica.è rimasta al fianco del governatore per anni, anche quando molti dei suoi collaboratori hanno lasciato, ma ora il rapporto del procuratore generale dello di New York la accusa di aver cercato di vendicarsi di una delle donne che aveva denunciato le molestie a ...

La donna, secondo il rapporto della procuratrice generale Letitia James che accusadi molestie sessuali, avrebbe guidato gli sforzi del governatore per cercare di coprire i fatti e per ...7.00 N. York, sicollaboratriceMelissa DeRosa, principale assistente del governatore di N. York Andrew, si è dimessa,una settimana dopo la formalizzazione delle accuse al governatore di aver ...Melissa DeRosa non sarà più la consigliera del governatore di New York, accusato di molestie sessuali da diverse donne ...Si è dimessa Melissa DeRosa, braccio destro del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo che è accusato dal procuratore generale di aver molestato sessualmente quasi una decina di donne. Il de ...