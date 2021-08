Covid | zona bianca addio? Ecco chi rischia già a fine mese

(Di lunedì 9 agosto 2021) Per il momento l’Italia è ancora in, nessuna Regione al momento si è tinta di giallo (il che significa il ritorno delle restrizioni e delle limitazioni) ma già daagosto potrebbero esserci alcune Regioni a tornare ingialla. Ricordiamo come le condizioni per restare insono che i positivi siano sotto la soglia dei 50 ogni centomila abitanti, i posti letto nelle terapie intensive non devono superare il 10%, mentre per quanto riguarda i posti letto negli altri reparti questi non devono superare il 15%. Leggi anche -> Da oggi 40,5 milioni ...

Già negli ultimi giorni del mese alcuni territori potrebbero non riuscire a conservare le tre condizioni per restare inbianca. La Sardegna ha già raggiunto due parametri dagialla e la Sicilia sta quasi per raggiungerli...dose ) o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dalpuò ... spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in 'rossa' o 'arancione ', e ...Nuova «zona rossa», in Calabria, nel comune di Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. Il presidente ff della Regione, Nino Spirlì, a seguito dell’aumento dei casi di positività al Covid 19 riscontr ...Sardegna supera due parametri su tre. Male anche la Sicilia. In Liguria balzo delle terapie intensive. Preoccupa anche il Lazio ...