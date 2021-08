Covid | pediatra Azzari | ' Vaccinare gli adolescenti il prima possibile'

Advertising

'Non c'è nessuna ragione che tenga, bisogna farla subito'. Così Chiara Azzari, ordinaria di pediatria all'Università di Firenze e immunologa, sulla vaccinazione antiper gli adolescenti. 'Il vaccino prima si fa, meglio è. Bisogna sbrigarsi. L'inizio delle scuole è vicino', ha quindi aggiunto. Stando ai dati ufficiali, ad oggi, il 76,88% degli adolescenti di ...... ci si può rivolgere al proprio medico,o farmacista, che potranno recuperare per te il ... o in caso di dose unica per pregressa infezione da- 19, è generato entro un paio di giorni e ..."Non c'è nessuna ragione che tenga, bisogna farla subito". Così Chiara Azzari, ordinaria di pediatria all'Università di Firenze e immunologa, sulla vaccinazione anti Covid per gli adolescenti. "Il vac ...La vaccinazione anticovid è sicura ed efficace e protegge gli adolescenti dal rischio di ammalarsi. Ma serve anche per evitare che i ragazzi contagino altre persone fragili e non ...