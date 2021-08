Covid oggi India, oltre 35mila nuovi contagi e 447 morti (Di lunedì 9 agosto 2021) Sono 35.499 le persone contagiate dal coronavirus in India nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l’andamento del Covid-19 nel Paese, aggiornando a 31.969.954 il totale dei contagi. Il ministero della Sanità Indiano aggiunge altri 447 morti al bilancio ufficiale, che sale così a 428.309 decessi totali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 agosto 2021) Sono 35.499 le personeate dal coronavirus innelle ultime 24 ore. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l’andamento del-19 nel Paese, aggiornando a 31.969.954 il totale dei. Il ministero della Sanitàno aggiunge altri 447al bilancio ufficiale, che sale così a 428.309 decessi totali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

