Covid | la variante Delta rallenta Prime sanzioni per il Green Pass

Advertising

Agenzia_Ansa : A un mese dalla sua prima analisi, la variante Lambda del virus SarsCoV2 comparsa in Peru' alla fine del dicembre 2… - HuffPostItalia : Covid, casi di variante Lambda negli Usa. Gli esperti: 'Meno si vaccina, più il virus muta' - Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - infoitinterno : La variante Delta abbassa l'età dei contagiati dal Covid: adesso la media è 27 anni. Ma in ospedale ci vanno gli ov… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Covid, più contagi rispetto alla scorsa estate: variante Delta e riaperture rilanciano il virus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

...quindi i listini europei sembrano piuttosto seguire l'orientamento dei listini cinesi (soprattutto Shanghai) e lasciare da parte le preoccupazioni per la diffusione dellaDelta di- 19,...Scattate le prime multe per mancato rispetto delle norme sul passaporto vaccinale, con la chiusura di tre discoteche della riviera romagnola. Ma sulla certificazione verde, nella scuola e sui posti di ...dall’inizio della pandemia a ieri i marchigiani vittime del Covid sono 3.041, con un’età media di 82 anni e per il 97% affetti da patologie pregresse. Anche la frequenza di casi causati dalla variante ...Sardegna supera due parametri su tre. Male anche la Sicilia. In Liguria balzo delle terapie intensive. Preoccupa anche il Lazio ...