Covid-19 Usa: disastro Biden, nonostante vaccinazioni a tappeto 100.000 contagi al giorno (Di lunedì 9 agosto 2021) La campagna vaccinale lanciata da Biden come primo atto della sua presidenza si sta dimostrando un flop colossale. Negli Stati Uniti la media di casi giornalieri di Covid-19 ha superato quota 100mila L'articolo proviene da Firenze Post.

