Covid - 19, ancora contagi: ci sono 10 nuovi positivi nel Salernitano (Di lunedì 9 agosto 2021) ancora contagi in provincia di Salerno : i sindaci di Giffoni Valle Piana , Giuliano, e di Campagna , Monaco, informano le comunità attraverso bollettini pubblicati sulle pagine Facebook degli Enti. I ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 9 agosto 2021)in provincia di Salerno : i sindaci di Giffoni Valle Piana , Giuliano, e di Campagna , Monaco, informano le comunità attraverso bollettini pubblicati sulle pagine Facebook degli Enti. I ...

Advertising

repubblica : 'Gli schiavi delle angurie sono ancora qui': così nel Leccese il caporalato sopravvive alle leggi e ai controlli. E… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - TgLa7 : Covid:Ecdc-Ema, servono ancora mascherine e distanziamento finche' non saranno vaccinate più persone, il rischio non è alle spalle - goldenstrings92 : @stylesxangels__ Ah quindi ancora ne abbiamo tempo. Grazie, Covid. - MalloryK2877 : @MercurioPsi @battaglia_persa @Prefettura_Roma @ACoS_Roma @iltrenoromalido @RiprendRoma @RomaPulita @PerCalenda… -