Chiara Ferragni mai così spinta, lato B in primissimo piano: occhio alle forme, quel "dettaglio" che... | Guarda (Di lunedì 9 agosto 2021) Foto dopo foto, Chiara Ferragni si racconta su Instagram e soprattutto racconta le sua vacanze da sogno, e costosissime, in Sardegna. Ma questa volta la moglie di Fedez si è prestata a uno scatto decisamente piccante per i suoi standard, una fotografia davvero poco consueta per chi ha confidenza col suo profilo Instagram. Già, un post inusuale. Nell'immagine, eccola mostrarsi di spalle con le gambe immerse nelle acque cristalline di quella che sembra essere una piscina naturale. Occhialetti da sole rosa e un bikini nero. Ma tutta l'attenzione viene catturata dal lato B, strategicamente in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Foto dopo foto,si racconta su Instagram e soprattutto racconta le sua vacanze da sogno, e costosissime, in Sardegna. Ma questa volta la moglie di Fedez si è prestata a uno scatto decisamente piccante per i suoi standard, una fotografia davvero poco consueta per chi ha confidenza col suo profilo Instagram. Già, un post inusuale. Nell'immagine, eccola mostrarsi di spcon le gambe immerse nelle acque cristalline dila che sembra essere una piscina naturale. Occhialetti da sole rosa e un bikini nero. Ma tutta l'attenzione viene catturata dalB, strategicamente in ...

Advertising

zazoomblog : “Quello non è il tuo c”. Chiara Ferragni polemica dopo l’ultima foto: mostra il lato b e i commenti sono pesantissi… - PasqualeMarro : #chiaraferragni : è in arrivo il terzo? Dettaglio hot - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL WEB ???? Vota, RT e fai votare la/il più grande INFLUENCER di tutti i tempi SEMI… - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni e Fedez, social impazziti: terzo bebè in arrivo? #ChiaraFerragni - QuelleOre : RT @fatgermanottass: L'unica coppia che non investirei col trattore oltre a quella di lady gaga e il suo fidanzato, è quelle di @QuelleOre… -