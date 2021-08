Centrodestra | Berlusconi “Faremo il partito unico”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ventisette anni di, che si fondano su valori e programmi condivisi, non si cancellano perchè ci siamo divisi su una scelta specifica, per quanto importante. Il, che io ho fondato, è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni, le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, in un'intervista a La Stampa, sulla posizione contrapposta tra le forze dinei confronti del Governo e le prospettive future. Quanto al...