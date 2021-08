C’è del tenero tra Emanuela Tittocchia e Can Yaman? Lei: “La bellezza si vede” (Di lunedì 9 agosto 2021) Emanuela Tittocchia si fa una foto col divo turco Can Yaman Dopo la sua breve esperienza in Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia è tornata alla vita di tutti i giorni. Al momento l’attrice di Centovetrine si trova in vacanza e nelle ultime ore ha fatto un incontro davvero inaspettato. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 9 agosto 2021)si fa una foto col divo turco CanDopo la sua breve esperienza in Honduras per la 15esima edizione de L’Isola dei famosi,è tornata alla vita di tutti i giorni. Al momento l’attrice di Centovetrine si trova in vacanza e nelle ultime ore ha fatto un incontro davvero inaspettato. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Coninews : Alla cerimonia di chiusura dei Giochi di #Tokyo2020 c'è anche Federica #Pellegrini, neo membro della Commissione At… - borghi_claudio : @Ciaco_64 I numeri non mentono ma le scuse si. Se dici che l'anno scorso come oggi a vaccini zero c'erano meno mala… - romeoagresti : Terminato l’incontro tra #Antun e la #Juve: i bianconeri hanno ribadito all’agente di voler mettere #Dybala al cent… - MPSkino : RT @MIBrutus: 'Finché c’è circolazione elevata del virus, diamo al virus la chance di variare ancora di più e rischiamo una variante peggio… - MikeyTheJester : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è del Riforma Cartabia, alla Camera passa la fiducia. Non c’è lo sgambetto M5s: solo 13 non votano Il Sole 24 ORE