Calciomercato Torino, sfida tra Brekalo e Messias per la trequarti (Di lunedì 9 agosto 2021) Calciomercato Torino, i granata sono in cerca di un altro rinforzo per la trequarti dopo l’arrivo di Pjaca. Due i nomi nel mirino Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Torino vuole regalare a mister Ivan Juric un altro trequartista dopo l’arrivo in prestito di Marko Pjaca dalla Juventus. Ai granata piace molto Junior Messias del Crotone, ma l’età non più giovanissima -30 anni- fa però preferire altre soluzioni. Ecco quindi che scala gerarchie Josip Brekalo, che ha già chiesto la cessione al Wolfsburg. Sul talento croato, 23 anni, c’è però da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021), i granata sono in cerca di un altro rinforzo per ladopo l’arrivo di Pjaca. Due i nomi nel mirino Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilvuole regalare a mister Ivan Juric un altrosta dopo l’arrivo in prestito di Marko Pjaca dalla Juventus. Ai granata piace molto Juniordel Crotone, ma l’età non più giovanissima -30 anni- fa però preferire altre soluzioni. Ecco quindi che scala gerarchie Josip, che ha già chiesto la cessione al Wolfsburg. Sul talento croato, 23 anni, c’è però da ...

