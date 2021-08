Calciomercato Sampdoria, D’Aversa cambia il futuro di Murillo (Di lunedì 9 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria, il futuro di Murillo sembra destinato a cambiare: D’Aversa ha chiesto la sua permanenza in blucerchiato Roberto D’Aversa, a quanto rivela Tuttosport, avrebbe chiesto la conferma di Jeison Murillo e la Sampdoria sarebbe intenzionata ad accontentare il tecnico. Lo scenario potrebbe mutare solo davanti a un’offerta definitiva per il trasferimento del difensore colombiano, che spinge per il ritorno in Spagna anche per motivi famigliari. L’ex Inter è sotto contratto per ancora due anni e percepisce uno ingaggio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021), ildisembra destinato are:ha chiesto la sua permanenza in blucerchiato Roberto, a quanto rivela Tuttosport, avrebbe chiesto la conferma di Jeisone lasarebbe intenzionata ad accontentare il tecnico. Lo scenario potrebbe mutare solo davanti a un’offerta definitiva per il trasferimento del difensore colombiano, che spinge per il ritorno in Spagna anche per motivi famigliari. L’ex Inter è sotto contratto per ancora due anni e percepisce uno ingaggio ...

