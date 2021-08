Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per la mediana: la trattativa (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Napoli cerca il primo colpo durante questa finestra di Calciomercato. Per la mediana si cerca di trattare un calciatore di Serie A. Giuntoli sonda un centrocampista (via Getty Images)E’ ancora in una fase di stallo il Calciomercato del Napoli, con la dirigenza che aspetta la cessione di un big prima di aprire le trattative in entrata. Infatti nonostante l’ottimo pre-stagione, Spalletti chiede un rinforzo a centrocampo. L’identikit è quello di un centrocampista da schierare sulla mediana, in grado di agire in fase di interdizione. Con il ritorno di Tiemouè Bakayoko al ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilcerca il primo colpo durante questa finestra di. Per lasi cerca di trattare un calciatore di Serie A. Giuntoli sonda un centrocampista (via Getty Images)E’ ancora in una fase di stallo ildel, con la dirigenza che aspetta la cessione di un big prima di aprire le trattative in entrata. Infatti nonostante l’ottimo pre-stagione, Spalletti chiede un rinforzo a centrocampo. L’identikit è quello di un centrocampista da schierare sulla, in grado di agire in fase di interdizione. Con ildi Tiemouè Bakayoko al ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Juve, ecco le alternative a Locatelli e Pjanic Secondo Tuttosport , le piste alternative per il centrocampo dei bianconeri portano a due francesi: Tchouameni del Monaco e Bakayoko del Chelsea, cercato anche da Milan e Napoli.

Calciomercato Napoli, è tempo di cessioni: otto giocatori andranno via tempo di cessioni per il calciomercato del Napoli: alcuni giocatori sarebbero pronti a lasciare il club. Sembra che il mercato del Napoli si stia finalmente sbloccando. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Offerta bassa del Galatasaray per Ounas NapoliToday Calciomercato Milan, incontro con Florentino Perez per Isco e non solo Una pista sempre più confermata dai media spagnoli, con Florentino Perez che vuole privarsi dello spagnolo e non solo. LEGGI ANCHE >>> Napoli, Spalletti su Insigne: “Gesù gli ha dato un dono, è un pun ...

CdS – Rinnovo Insigne, partito un conto alla rovescia. Settimana decisiva per il mercato L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli con un futuro ancora incerto. Senza l’assillo del rinnovo, c’è l’attesa per ciò che succederà in ques ...

