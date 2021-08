Buongiorno dalla Borsa 9 agosto 2021

(Di lunedì 9 agosto 2021) (Tele) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,41%; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 15.109,36 punti. Oggi ladi Tokyo è chiusa per festività (Mountain Day). Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 14.827,4 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; resistente Parigi, che segna un ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo» (Tiziano Terzani).… - teatrolafenice : ?? «Per i mali dal cielo, il rimedio è la pazienza; per quelli che ci vengono dalla terra, è la prudenza» (Baltasar… - bazzestrane : RT @Lucrezi97533276: A #Bergamo un criminale italiano ha ucciso un padre di famiglia , immigrato regolare di 34 anni. Silenzio dalla piccol… - ungaro_c : RT @Lucrezi97533276: A #Bergamo un criminale italiano ha ucciso un padre di famiglia , immigrato regolare di 34 anni. Silenzio dalla piccol… - reginafiordelis : RT @Lucrezi97533276: A #Bergamo un criminale italiano ha ucciso un padre di famiglia , immigrato regolare di 34 anni. Silenzio dalla piccol… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla

Teleborsa

Si attende mercoledìGermania e dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione domani.romadailynews radiogiornaleredazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura sono 5735 positivi ai test individuati ieri secondo i dati del Ministero della Salute invece 11 un giorno in caso ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da oltre 15 anni.Diretta AZ Alkmaar Torino streaming video tv. Gli olandesi vincono 2-1 con un gol di Pavlidis, esordio stagionale per Belotti tra i granata ...