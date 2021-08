Brave and Beautiful, trama 9 agosto: Cesur contro Bulent (Di lunedì 9 agosto 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 9 agosto 2021 con ricchi colpi di scena grazie alla caparbietà di Cesur. Cesur viene arrestato Nuova puntata Brave and Beautiful oggi 9 agosto 2021 con qualcosa che smuoverà delle acque completamente sbagliate. Le anticipazioni delle trame settimanali della soap turca parlano chiaro e tutti ora dovrebbero guardarsi alle spalle. Suhan ha scoperto tutta la verità sull'identità di Cesur e il motivo che l'ha spinto ad arrivare in queste terre. La sete di vendetta nei confronti del padre è così grande che ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 agosto 2021) Anticipazioniandoggi 92021 con ricchi colpi di scena grazie alla caparbietà diviene arrestato Nuova puntataandoggi 92021 con qualcosa che smuoverà delle acque completamente sbagliate. Le anticipazioni delle trame settimanali della soap turca parlano chiaro e tutti ora dovrebbero guardarsi alle spalle. Suhan ha scoperto tutta la verità sull'identità die il motivo che l'ha spinto ad arrivare in queste terre. La sete di vendetta nei confronti del padre è così grande che ...

