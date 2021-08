Box office italiano | The Suicide Squad al secondo posto | Fast & Furious 9 al primo

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il quindicesimo weekend di riapertura, segnato dall’introduzione del #GreenPass, ha visto una leggera flessione negli inc… - MoviesAsbury : Il quindicesimo weekend di riapertura, segnato dall’introduzione del #GreenPass, ha visto una leggera flessione neg… - badtasteit : #TheSuicideSquad vince il primo weekend con l'obbligo di #GreenPass | Box-Office Italia - 3cinematographe : 'The Suicide Squad' si aggiudica il primo posto della classifica Box Office USA, ma fa segnare un incasso ben al di… - ciakmag : #fastandfurious9 sparisce dalla classifica, ancora condizionata dalle ultime disposizioni #GreenPass #SuicideSquad… -

Ultime Notizie dalla rete : Box office

The Suicide Squad di James Gunn si aggiudica il primo posto della classificadegli USA, ma fa segnare un incasso ben al di sotto delle aspettative Nonostante il suo l'incasso sia sufficiente ad ottenere il primo posto in classifica, delude dal punto di vista ...Fast & Furious 9 domina senza troppi problemi la classifica delitaliano per la settimana dal 2 al 7 agosto, seguito da The Suicide Squad , che debutta in seconda posizione. Il nono episodio del filone principale del franchise automobilistico della ...(Box Office Italia incassi dal 5 all’8 agosto 2021) Il film con Vin Diesel “F9?è stato visibile in anteprima dal 2 al 5 Agosto. Altro debutto è stato quello di “The Suicide Squad” che si posiziona al ...Fast & Furious 9 domina senza troppi problemi la classifica del box office italiano per la settimana dal 2 al 7 agosto, The Suicide Squad debutta invece al secondo posto. Fast & Furious 9 domina senza ...