Bielorussia | Tikhanovskaya 1 anno dopo | continuiamo la lotta

"Un'elezione presidenziale rubata in Bielorussia, milioni di voti per il cambiamento, 365 giorni di proteste pacifiche, 610 prigionieri politici, migliaia arrestati per motivi politici, 36mila

Svetlana Tikhanovskaya, 39 anni, è costretta a vivere in esilio in Lituania - Ansa La principale oppositrice all'ultimo dittatore d'Europa: «Questo non è uno sprint ma una gara sulla lunga distanza. Lui è sempre più debole, e la sta perdendo» ...

