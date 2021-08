Berlusconi: 'Sono ottimista, faremo il partito unico di centrodestra' - 'Green pass? Da imprenditore dico sì' (Di lunedì 9 agosto 2021) ' Sono decisamente ottimista . Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili'. Lo afferma Silvio Berlusconi in merito all'idea di un partito unico del centrodestra . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) 'decisamente. Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili'. Lo afferma Silvioin merito all'idea di undel. ...

