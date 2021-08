Bergamo | un diciannovenne uccide tunisino per futili motivi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 9 agosto 2021) . Al culmine di una discussione il giovane ha accoltellato mortalmente il 34enneUn omicidio dettato da un futile motivo, sembra essere questa la dinamica dei fatti accaduti nella giornata di ieri a. Verso le 13 in via Ermete Novelli a, Tayari Marouan,di 34 anni, passeggiava tranquillamente con la moglie e le due figlie, quando accidentalmente si urta con un giovane italiano, di 19 anni incensurato. L’episodio ha fatto scatenare un alterco, ma la situazione sembrava essere rientrata. Invece, il giovane italiano, Alessandro Patelli, in possesso di un coltello, ha aggredito l’uomo con ...