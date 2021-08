Beautiful anticipazioni 11 agosto 2021, rovinata la serata speciale di Brooke (Di lunedì 9 agosto 2021) E’ tutto pronto a casa di Brooke! La Logan nella puntata di Beautiful di mercoledì 11 agosto 2021, in onda alle 13:45 su Canale 5, ha preparato tutto nei minimi dettagli per accogliere Ridge. Una serata che secondo lei potrebbe essere la svolta per tornare insieme e appianare le divergenze che fino ad ora li hanno tenuti separati. Ma Brooke ancora non sa di quello che è appena successo a casa Forrester con l’improvvisa apparizione di Shauna. Elena Morali distrutta per la sua perdita L'ex Pupa si è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 agosto 2021) E’ tutto pronto a casa di! La Logan nella puntata didi mercoledì 11, in onda alle 13:45 su Canale 5, ha preparato tutto nei minimi dettagli per accogliere Ridge. Unache secondo lei potrebbe essere la svolta per tornare insieme e appianare le divergenze che fino ad ora li hanno tenuti separati. Maancora non sa di quello che è appena successo a casa Forrester con l’improvvisa apparizione di Shauna. Elena Morali distrutta per la sua perdita L'ex Pupa si è ...

